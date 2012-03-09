Грузия предлагает организовать транзит зерна из Казахстана

Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе в рамках визита в Египет встретился с представителями законодательной и исполнительной властей этой страны и обсудил вопросы двухсторонних отношений, а также обстановку в регионе, сообщили "Новости-Грузия" в департаменте прессы и информации министерства.

"На встрече с министром внешней торговли и экономики в первую очередь речь шла о нескольких перспективных направлениях сотрудничества Грузии и Египта в экономической сфере. В первую очередь это использование транзитных возможностей Грузии", - заявил Вашадзе, комментарий которого транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Ранее гендиректор ООО "Грузинская железная дорога" Ираклий Эзугбая заявил, что грузинская сторона готова осуществить транзит казахстанского зерна в Египет, который сейчас идет по другому маршруту.

Египетское агентство МЕНА сообщило, что возможности развития экономического сотрудничества обсуждались на переговорах Вашадзе с министром иностранных дел Египта Мухаммедом Амром и министром внешней торговли Махмудом Исой, добавляет РИА Новости. Основным пунктом переговоров Вашадзе в египетской столице был вопрос об использовании грузинского порта Поти в качестве основного транспортного узла при доставке импортируемого в Египет зерна из Казахстана, сообщает МЕНА.

Казахстан - один из основных игроков на мировом рынке зерна, он входит в группу главных поставщиков этого товара в Египет. До сих пор большинство экспортных операций морским транспортом Казахстан осуществлял через портовые города России и Украины.