«Свобода» обвиняет СБУ в новой волне репрессий

Черкасская областная организация партии ВО «Свобода» заявляет о давлении и незаконном преследовании ее представителей областным управлением СБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской областной организации партии «ВО «Свобода», речь идет, в частности, о « политическом давлении» на члена партии и областной организации ВМОО «Сокол» Георгия РЕБРИКА «со стороны СБУ и МВД на основании вымышленных обвинений в якобы каком-то покушении».

В пресс-службе отметили, что сегодня Г.РЕБРИК сообщил своему руководство о том, что 7 марта на допросе сотрудники Черкасского областного управления СБУ, угрожая ему отчислением из учебного заведения, физическим насилием и оружием, заставили его написать соглашение о сотрудничестве с СБУ и сняли это на видео. Этим видео сотрудники УСБУ шантажировали парня, угрожая выложить его в интернете.

Г.РЕБРИК также сообщил, что его пытались заставить рассказать о внутреннем устройстве областной ячейки ВМОО «Сокол», назвать «состав его Провода и дальнейшие планы деятельности организации».

Кроме того, сегодня, примерно в 15.00 Г.РЕБРИКУ позвонил один из сотрудников Черкасского областного управления СБУ, который допрашивал его 7 марта, и стал требовать с угрозами, чтобы парень немедленно приехал в Черкассы для нового допроса.

«Понятно, что Г.РЕБРИК отказался, поскольку такое приглашение безосновательно и незаконно. Г.РЕБРИК сослался на отсутствие официальной повестки по месту жительства и отсутствие предъявления обвинений», - говорится в сообщении.

Комментируя эти события, председатель Черкасского областного отделения ВМОО «Сокол», заместитель председателя Черкасской областной организации ВО «Свобода» по вопросам молодежной политики Юрий БОТНАР отметил, что ВО «Свобода» обратится в прокуратуру с целью дать правовую оценку действиям работников СБУ, оказывающих давление на Г.РЕБРИКА, и привлечь виновных к правовой ответственности.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время областная организация ВО «Свободы» «организует пикетирование репрессивных органов в Черкасской области для привлечения внимания общественности к новой волне политических репрессий».

«Черкасская областная организация Всеукраинского объединения «Свобода » и Черкасский областной центр ВМОО «Сокол» призывают Управление Службы безопасности Украины в Черкасской области прекратить грубое нарушение прав и свобод Георгия РЕБРИКА, прекратить политическое давление и безосновательное незаконное преследование граждан, в том числе, членов и сторонников националистических, антисистемных, оппозиционных организаций», - сказал Ю.БОТНАР.