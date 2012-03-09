Президент Европарламента: Украину нужно привлекать как можно ближе к ЕС

Президент Европарламента Мартин ШУЛЬЦ выступает за дальнейшее сближение Украины с ЕС, несмотря на проблемы с демократией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом М.ШУЛЬЦ сказал во время встречи с делегацией Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) во главе с секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКО.

“Вы можете быть уверены, что внутри ЕС, среди стран-членов есть некоторые страны, которые настаивают, что несмотря на проблемы, Украину нужно привлекать как можно ближе к ЕС. Я думаю, что, в частности, ваши польские соседи, настаивают, что независимо от внутренней структуры, внутренней политической игры в Украине, Украина должна быть удержана как можно ближе к ЕС, и я согласен с ними”, - сказал он.

При этом, М.ШУЛЬЦ отметил, что на сегодняшний день он не знает никого в ЕС, кто хотел бы ввести санкции против украинцев, несмотря на то, кто находится у власти в Киеве.

“Есть люди, которым больше нравится Юлия ТИМОШЕНКО, или Виктор ЯНУКОВИЧ, или Виктор ЮЩЕНКО, или еще кто-то, однако мы должны признать результаты выборов и иметь дело с представителями страны”, - подчеркнул он.