Янукович давно решил, кто будет министром экономики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ожидает представления о назначении Петра ПОРОШЕНКО министром экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью журналистам в Каневе Черкасской области.

Президент заметил, что принял для себя решение, но ожидает представления от Кабинета министров, которое, по его информации, уже готово, но еще не передано.

«Я для себя решение принял», - сказал Президент.

В то же время, он напомнил, что уже неоднократно говорил о том, что подобные кадровые решения он принимает коллегиально, то есть вместе с правительством и премьер-министром.

«Я еще не получил этого предложения однозначного от правительства, хотя представление, насколько мне известно, уже готово», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он заметил, что не будет скрывать свое решение, и оно заключается в том, что Президент хотел бы видеть в должности министра экономики П.ПОРОШЕНКО. «Я имел основательный разговор с Петром ПОРОШЕНКО, и его настроение, и его предложения, которые я от него услышал, меня полностью устраивают. Поэтому бы я хотел, чтобы он работал», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что сейчас П.ПОРОШЕНКО, насколько ему известно, находится за пределами Украины. «Как только он вернется, скорее всего, это решение (назначение – УНИАН) будет принято», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины сегодня находится с рабочей поездкой в Черкасской области, где принимает участие в торжествах по случаю дня рождения Тараса Шевченко.