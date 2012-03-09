Немецкие медики: Тимошенко нуждается в лечении за пределами колонии

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО больна и нуждается в лечении за пределами колонии.

Как сообщается в пресс-релизе клиники «Шарите», об этом идет речь в заключениях немецких врачей, которые обследовали экс-премьера, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

В документе отмечается, что утром 7 марта в Киеве состоялась встреча врачей медицинского центра "Шарите - университетская медицина Берлин", профессора Карла Макса АЙНХОЙПЛЯ и профессора Норберта ХААСА, посла Германии в Украине Ганса-Юргена ГАЙМЗЁТА и представителя Ведомства Федерального канцлера Германии с генеральным прокурором Украины Виктором ПШОНКОЙ, министром здравоохранения Украины Раисой БОГАТЫРЁВОЙ, заместителем министра иностранных дел Русланом ДЕМЧЕНКО и заместителем генерального прокурора.

«В ходе этого заседания генеральный прокурор заявил, что в случае необходимости медицинская помощь бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО может быть оказана за пределами харьковской исправительной колонии», - говорится в пресс-релизе клиники.

«Во время второго заседания профессор АЙНХОЙПЛЬ и профессор ХААС передали свое заключение украинским врачам и врачам смешанной международной медицинской комиссии, а также представителям Министерства здравоохранения и Государственной пенитенциарной службы», - отмечают немецкие медики.

«В результате детального обсуждения украинские и немецкие врачи достигли консенсуса относительно установления диагноза. Они единодушно пришли к заключению, что госпожа ТИМОШЕНКО больна и нуждается в срочном лечении», - отмечают врачи.

Немецкие медики указали на то, что необходимое лечение не могло бы быть проведено в тюрьме в соответствии с международными стандартами в связи со своей комплексностью, и подтвердили свою готовность и дальше сопровождать процесс лечения.

«Генеральный прокурор Украины прямо выразил свое одобрение. По другим вопросам было достигнуто соглашение о конфиденциальности», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная пенитенциарная служба по результатам встречи с немецкими врачами 7 марта заявила, что врачи из Германии не рекомендовали сейчас проводить операцию экс-премьеру.

«Врачи из Германии отметили, что, в целом, по результатам проведенных обследований членами комиссии был достигнут консенсус относительно установления диагноза больной. По заключению немецких экспертов, в данное время операция Ю.ТИМОШЕНКО не рекомендована», - проинформировали в пенитенциарной службе.