Как попасть в Японию без визы?

Украина заинтересована в либерализации визового режима с Японией для украинских граждан.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с председателем Палаты советников Парламента Японии Кендзи ХИРАТА в Токио, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Он напомнил, что в 2005 году Украина в одностороннем порядке ввела безвизовый режим въезда для всех категорий японских граждан в Украину на срок до трех месяцев.

Поэтому, по словам руководителя украинского парламента, принятие Правительством Японии решения об отмене японской стороной визового режима для владельцев дипломатических паспортов Украины приветствовалось бы как первый шаг на пути дальнейшей либерализации визового режима между нашими странами.

В этом контексте В.ЛИТВИН также высказался за необходимость введения прямого авиасообщения между Украиной и Японией.

Председатель Верховной Рады Украины пригласил председателя Палаты советников посетить нашу страну с официальным визитом.