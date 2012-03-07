Азаров уже назвал сегодняшнее заседание Кабмина историческим

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает при внесении изменений в государственный бюджет на 2012 год предусмотреть социальные инициативы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, озвученные им на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сказал в своем выступлении на расширенном заседании Кабмина.

Н.АЗАРОВ назвал сегодняшнее заседание историческим, поскольку впервые за 20 лет независимости глава государства поставил такие масштабные и комплексные задания в социальной политике государства.

«Безусловно, правительство должно в ближайшее время все эти меры реализовать в виде поправки к закону о государственном бюджете на 2012 год, учесть при планировании бюджета 2013 года, и реализовать в большом количестве нормативных актов и решений правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он добавив, что повышать социальные стандарты правительство должно за счет роста экономики, улучшения администрирования налогов и повышения эффективности труда на предприятиях.