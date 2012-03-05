Тягнибок призывает забыть о демагогии, а не об объединении

Лидер ВО "Свобода" призывает оппозицию не избегать политического объединения в принципе, а говорит о невозможности объединения без общей политической платформы.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Житомирской областной организации ВО "Свобода".

"Вчера, выступая в Житомире, О.ТЯГНИБОК говорил не о невозможности объединения в принципе, а о невозможности объединения без общей политической платформы", - отметили в пресс-службе.

При этом уточняется, что вчера на встрече с житомирянами О.ТЯГНИБОК не имел в виду конкретные призывы к оппозиции, а вел "камерный разговор с общественностью, пришедшей на встречу, и обращался к конкретным людям, задававшим вопросы ".

"Говорилось совсем не о том, чтоб забыть об объединении в принципе, а о том, что надо забыть о бесплодной демагогии на тему объединения, которое якобы само по себе является панацеей от всех бед", - убежден О.ТЯГНИБОК.

"Поскольку, даже объединив все без исключения силы, которые называют себя оппозиционными, без четкой общей цели, без единого плана действий, мы ничего не достигнем. Мы получим то, чем закончили все предыдущие искусственные предвыборные объединения", - отмечает политик.

О.ТЯГНИБОК также отметил, что "единение само по себе не может быть самоцелью. А только – действенным инструментом достижения актуальной цели: свержение режима ЯНУКОВИЧА и ликвидации катастрофических последствий его деятельности".

О.ТЯГНИБОК уточнил также, что "украинцы действительно не раз были свидетелями популистско-механических "объединений" и "блоков" под выборы, которые сразу после выборов превращались в лучшем случае в "лебедя, рака и щуку". А то и в "террариум" внутренних конфликтов. Именно такие объединения закономерно становились "непродолжительными и малопроизводительными". Прежде всего – из-за отсутствия любой общей политической платформы и единого плана действий".

Как заявляет О.ТЯГНИБОК, цель ВО "Свобода" – свержение режима В.ЯНУКОВИЧА а не заключение патриотической молодежи, протестную деятельность следует осуществлять мудро, организовано и эффективно.

Политик отметил, что никогда не делал призывов к оппозиции за глаза.

"Поскольку когда я хочу призвать к чему-то оппозицию, то призываю оппозицию. Например, на заседании Комитета сопротивления диктатуре или в открытом обращении. Ни один представитель "Свободы" никогда не позволял себе делать какие-то призывы к партнерам за глаза", - подчеркнул он.