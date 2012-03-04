Янукович поручил оказать помощь постраждавшим в Польше украинцам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО принять все меры для предоставления необходимой помощи гражданам Украины, пострадавшим 3 марта в аварии, которая произошла в Польше в результате лобового столкновения поездов Перемышль-Варшава и Варшава-Краков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что МИД Украины должен приложить все усилия, чтобы наши соотечественники и члены их семей получили полный объем нужной им консульской и медицинской помощи.

Как отметили в пресс-службе, по состоянию на утро 4 марта в результате катастрофы погибли 15 человек и около 60 получили ранения, в том числе - пять граждан Украины. Согласно информации МИД, жизни наших соотечественников ничего не угрожает. Пострадавших украинцев уже посетил генеральный консул Украины в Кракове, им также оказывается содействие в лечении, говорится в сообщении.