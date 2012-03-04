Приверженцев Тимошенко призывают писать ей письма к 8 марта

Сторонники Юлии ТИМОШЕНКО призывают небезразличных украинцев писать письма экс-премьер-министру в Качановскую колонию.

Соответствующее обращение размещено на странице представительства Ю.ТИМОШЕНКО в Facebook.

В нем сторонники экс-премьера дают почтовый адрес колонии, где содержится лидер партии «Батькивщина»: 61124, Харьков, переулок Вишневый, 16, Качановская исправительная колония №54.

Как отмечается в сообщении, «согласно украинскому закону письма, направленные по этому адресу, должны быть доставлены Юлии ТИМОШЕНКО».

«У нее нет Интернета, даже ее дочь не может с ней свободно общаться. Сегодня обычная бумажная почта - это один из немногих способов, как она может ощутить ту поддержку, которой исполнены Украина и мир», - отмечают авторы обращения.

При этом они призывают граждан Украины послать по указанному адресу открытку с поздравлениями Ю.ТИМОШЕНКО к 8 Марта. «Напиши ей письмо, из которого эта мужественная женщина узнает, что в битве с беззаконием она не одна, что в действительности десятки миллионов украинцев верят в перемены, что во всем мире пример Юли вдохновляет всех, кто готов бросить вызов несправедливости. Пусть каждая буква, каждое слово в наших письмах придадут ей сил и твердости духа!» - отмечается в сообщении.