Украина будет ежегодно выделять 40 миллионов на воспитание патриотов

Начиная со следующего года из украинского бюджета будет ежегодно выделяться 40 млн грн на патриотическое воспитание населения.

Такие меры предусматривает разработанная Кабмином Концепция общегосударственной целевой социальной программы патриотического воспитания населения на 2013—2017 годы, текст которой есть в распоряжении ZN.UA.

Согласно документу, предусмотренные концепцией мероприятия увеличат количество украинцев, безусловно считающих себя патриотами, с 31% в 2013 году до 48% в 2017.

Количество населения, гордящегося украинским языком, по замыслу авторов концепции, за 4 года вырастет с 17% до 35%.

За этот же период предусмотрено увеличить количество людей, гордящихся украинской армией, с 3% до 11%.

Кроме того, количество желающих эмигрировать из Украины за указанный срок планируется уменьшить вдвое – с 40% до 20%.

О недостатках новой концепции изданию рассказал доктор политических наук, старший научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Владислав Гриневич.

«Предложенная концепция настолько размыта и неопределенна, что возникает вопрос: а есть ли здесь вообще какая-то концепция? Представленное к рассмотрению, скорее, представляет собой запрос на финансирование без надлежащего обоснования, а не серьезный документ с определением принципов и основных направлений патриотического воспитания, на которые государство должно ежегодно тратить 40 млн грн», — отметил Гриневич.

«Большие сомнения вызывают прописанные в программе ожидаемые результаты проекта. Особенно приведенные статистические показатели относительно темпов и объемов „роста патриотизма“ в стране. Прогноз об уменьшении вдвое до 2017 года количества желающих эмигрировать из Украины только с помощью прописанных в „Проекте“ мер выглядит просто несерьезно», — добавил он.