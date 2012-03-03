У Азарова уже две недели изучают «серьезный документ» из Москвы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется на компромиссное решение вопроса по цене на газ с учетом предложения России о 10-процентной скидке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.

«Мы готовы к переговорам с российской стороной. У нас есть свое видение этого контракта, и мы хотим, чтобы на основании нашего видения и этого документа (предложения России о 10%-ной скидке – УНИАН) был найден компромиссный вариант», - сказал Н.АЗАРОВ

Он отметил, что во время визита в Украину председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергея НАРЫШКИНА им был передан Украине проект нового контракта, который предусматривает снижение стоимости газа на 10%. «Это очень серьезный документ, который сразу же был передан Министерству топлива и энергетики Украины, Министерству юстиции и другим министерствам на детальное рассмотрение. Вот это все, что я могу сказать на сегодняшний день», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что сейчас проводится изучение этого документа.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля председатель Госдумы РФ С. НАРЫШКИН сообщил журналистам, что Министерство энергетики России передало Украине новый проект газового договора.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.