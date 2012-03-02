Яценюк в ВР прокладывает путь международным наблюдателям

Народные депутаты, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК и член этой партии Руслан КНЯЗЕВИЧ внесли в парламент проект постановления о приглашении официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на выборы народных депутатов Украины в октябре 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Фронт Змін”.

В объяснительной записке к проекту отмечается, что “проведение выборов с соблюдением законодательства Украины и европейских стандартов демократии напрямую будет влиять на уровень легитимности будущего парламента, других органов государственной власти, персональный состав которых формируется при участии Верховной Рады”.

А.ЯЦЕНЮК и Р.КНЯЗЕВИЧ предлагают обратиться в Совет Европы, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и к другим международным организациям для направления миссий наблюдателей в Украину для наблюдения за ходом выборов 28 октября.

В проекте председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ поручается направить соответствующие приглашения, а Центральной избирательной комиссии, в соответствии с законом, - осуществить регистрацию официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

В документе подчеркнуто, что «с целью избежания возможных злоупотреблений и манипуляций во время избирательного процесса, для обеспечения доступа европейского сообщества к состоянию соблюдения избирательного законодательства в Украине субъектами избирательного процесса, необходимо обеспечить самый широкий доступ наблюдателей от иностранных государств и международных организаций к наблюдению за ходом избирательного процесса».