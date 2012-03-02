ГПУ настаивает, что перекупка «тушек» - не криминал
13:13, 02 марта 2012Политика
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Занфиров перевел стрелки на избирателей
|Виктор ЗАНФИРОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель генпрокурора Виктор ЗАНФИРОВ, отвечая на вопрос о получении народным депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ 450 тыс. долларов за вступление в другую депутатскую группу (фракцию).
«Генпрокуратура изучила все материалы и пришла к выводу, что здесь состава уголовного преступления нет, а есть политическая коррупция, а оценку политической коррупции должен дать избиратель», - сказал В.ЗАНФИРОВ.
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