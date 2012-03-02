ГПУ настаивает, что перекупка «тушек» - не криминал

В Генеральной прокуратуре настаивают, что подкуп депутатов за переход в другую фракцию является политической, а не криминальной коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель генпрокурора Виктор ЗАНФИРОВ, отвечая на вопрос о получении народным депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ 450 тыс. долларов за вступление в другую депутатскую группу (фракцию).

«Генпрокуратура изучила все материалы и пришла к выводу, что здесь состава уголовного преступления нет, а есть политическая коррупция, а оценку политической коррупции должен дать избиратель», - сказал В.ЗАНФИРОВ.