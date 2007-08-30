Шуфрич рассердил Януковича: неизвестно чем занимался ночью

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сделал замечание министру по чрезвычайным ситуациям Нестору ШУФРИЧУ, как куратору в правительстве над Закарпатской областью, за прекращение работы государственного предприятия «Солотвинский солерудник».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на заседании правительства.

«Я делаю вам замечание, Нестор Иванович. Четыре месяца как остановлено государственное предприятие. Кто несет за это ответственность? Губернатор стучится во все двери. Я вынужден был взять вертолет, полететь и посмотреть на все это собственными глазами. Поэтому вместе с МЕЛЬНИКОМ (министр МинАПК Юрий МЕЛЬНИК), - вы рядом сидите, - и я вам говорю, что вы не правы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также сообщил, что до 4 сентября должен быть разработан план мер, который предварительно будет рассмотрен специалистами и затем утвержден на общем собрании трудового коллектива.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что необходимо изменить подчинение этого предприятия – передать из МинАПК в Минпромполитики. «Немного изменились времена, когда-то оно было в АПК, но, мне кажется, что сейчас его нужно передать в Министерство промышленной политики. Там страдают люди, и это единственное предприятие в этом регионе», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ также предложил Н.ШУФРИЧУ отчитаться в конце заседания правительства о состоянии дел в регионах, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. «Я вам такое задание давал, правда, вчера ночью, но я считаю, что вам ночи было достаточно», - сказал он.