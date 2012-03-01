СМИ: Костусев выгнал из самолета двух журналистов

По настоятельному требованию мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА с борта самолета, вылетевшего сегодня с официальной делегацией Одессы по маршруту Одесса-Тбилиси, были сняты два неугодных журналиста – собкор телеканала «1+1» и корреспондент интернет-издания dumskaya.net.

Как сообщает сайт dumskaya.net, приглашение осветить деятельность делегации «поступило редакции «Думской» не из мэрии, а от непосредственных организаторов официального визита делегации Одессы в Грузию – общественной инициативы «Навстречу Реформам» совместно с Генеральным консульством Грузии в Одессе». «Ими же был оплачен перелет журналистов», – говорится в сообщении.

Перед самым вылетом глава делегации А.КОСТУСЕВ настоял на исключении журналистов телекомпании «1+1» и сайта dumskaya.net из состава делегации.

«Какое-то время организаторы мероприятия пытались уладить возникшее недоразумение и уговорить мэра оставить журналистов на борту. Тем не менее, за 10 минут до вылета журналиста «1+1» и корреспондента dumskaya.net все-таки попросили покинуть самолет», – уточняет интернет-издание.

На борту самолета, отправившегося в Грузию, кроме политиков, чиновников и организаторов визита, находились также несколько аккредитованных журналистов, в том числе, корреспондент «Думской».

«Когда самолет поднялся в воздух, исключенные из состава делегации журналисты вынуждены были, по требованию охраны Одесского аэропорта, находиться почти 2,5 часа в комнате охраны предприятия - пока самолет благополучно не приземлился в аэропорту назначения», – сообщает dumskaya.net.

Также стало известно, что руководство аэропорта потребовало от журналистов написать объяснительные записки, почему они, пройдя в салон самолета, не отправились в полет.

В Управлении информации Одесской мэрии не смогли прокомментировать инцидент, в частности, назвать причины, по которым А.КОСТУСЕВ не допустил вылета журналистов в Тбилиси.

В составе делегации в Грузию отправились журналисты «Интера», «Нового канала», а также одесских телеканалов «Град» и «Риак».

Приглашение для участия в официальной поездке одесской делегации в Тбилиси журналисты получили от лидера общественной инициативы «Навстречу реформам», депутата Одесского горсовета Василия ИЕРЕМИИ.