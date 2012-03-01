Главный тюремщик Черниговской области не стал дожидаться Луценко

Начальник управления Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области Иван КОЧУБЕЙ написал рапорт об увольнении по собственному желанию.

«Вчера Иван Иванович отработал последний день в должности руководителя управления», - сказала УНИАН пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области Ксения ИСАЕНКО.

Она уточнила, что И.КОЧУБЕЙ возглавлял ведомство с 20 мая 2010 года.

На сегодняшний день, по ее словам, в.и.о. начальника управления назначен Александр ДОРОБАЛЮК. По информации местных СМИ, он руководил исправительной колонией в Бердичеве.

При этом в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области смену руководства не связывают с возможным переводом в Менскую исправительную колонию № 91 в с. Макошино экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО. «Иван КОЧУБЕЙ написал рапорт об увольнении до вынесения приговора ЛУЦЕНКО», - отметила К.ИСАЕНКО.