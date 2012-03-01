Попов встретился с заместителем Госсекретаря США

Посольство США в Украине будет способствовать привлечению американских инвесторов в экономику Киева. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, во время встречи с главой Киевской городской государственной администрации Александром Поповым сказал заместитель Госсекретаря США Патрик Кеннеди. По его словам, бизнес США уже сегодня проявляет заинтересованность в сотрудничестве с Киевом и возможности инвестировать в развитие украинской столицы.

«Мы всячески приветствуем экономические инициативы Киева и охотно примем активнейшее участие в Инвестиционном форуме в марте. Позиция Киева очень правильна, ведь привлечение инвесторов может значительно улучшить инфраструктуру и экономику города», – отметил Патрик Кеннеди.

Со своей стороны Александр Попов заверил, что Киев очень заинтересован в сотрудничестве с США, и столичная власть готова и в дальнейшем способствовать привлечению американских инвестиций и реализовать общие украино-американские проекты. В частности, председатель КГГА пригласил инвесторов из США приобщиться к строительству ІТ-парка в столице. Этот инвестиционный проект в том числе будет представлен на первом Инвестиционном Форуме в Киеве. Он предусматривает создание до 70 тысяч рабочих мест для специалистов ІТ отрасли.

«В прошлом году мы посетили Силиконовую долину в США и были поражены мощностями и возможностями американской ІТ-отрасли. Киев может и должен использовать опыт США. Мы имеем большой потенциал и перспективы развития этой отрасли и хотим их реализовать», – сказал Александр Попов

Также заместитель Госсекретаря поблагодарил Александра Попова и всю киевскую власть за содействие в возведении здания и обустройстве территории вокруг нового Посольства США в Украине.