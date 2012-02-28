Луценко отправят в колонию, куда он сам сажал милиционеров-преступников

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО будет отбывать наказание в Менской колонии в Черниговской области, если суд не оправдает его.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания Общественного совета при Государственной пенитенциарной службе Украины в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя ГПтС Сергей СИДОРЕНКО.

По его словам, если суд не оправдает Ю.ЛУЦЕНКО, то он будет отбывать наказание в колонии специального режима для бывших работников правоохранительных органов.

«Такое учреждение у нас единственное – в Черниговской области, №91», - уточнил С.СИДОРЕНКО.

Соответственно, сказал он, в зависимости от последующих судебных решений по делу Ю.ЛУЦЕНКО, он может быть этапирован в Менскую исправительную колонию в Макошине Черниговской области.

*** Согласно данным официального сайта Управления ГптСУ в Черниговской области, в Менской колонии отбывают наказание 507 человек, большинство из которых осуждены за тяжелые и особое тяжелые преступления.

Заключенные задействованы в производстве строительных материалов, швейной продукции, товаров широкого потребления из дерева и бумаги, столярных изделий, осуществляют обслуживание и ремонт автомобилей.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества. Также суд своим решением лишил Ю.ЛУЦЕНКО первого ранга государственного служащего и запретил занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и организационно-исполнительными функциями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, в течение двух лет.

Кроме того, суд пришел к выводу о необходимости взыскать с Ю.ЛУЦЕНКО в пользу МВД Украины более 643 тыс. грн. в качестве компенсации за незаконное празднование Дня милиции во Дворце «Украина» в 2008-2009 годах.

Защита Ю.ЛУЦЕНКО намерена обжаловать приговор.