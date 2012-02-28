ГУД отстранило скандального директора президентской базы Залесье

Государственное управление делами (ГУД) отстранило от выполнения служебных обязанностей директора государственной резиденции "Залесье" Виктора КАМИНЕЦКОГО на период расследования инцидента со съемочной группой телеканала TВі, который произошел сегодня, 28 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины

В сообщении отмечается, что руководство ГУД обратилось в местное управление милиции с просьбой расследовать этот случай и дать правовую оценку действиям его участников.

Решение относительно последующего пребывания В.КАМИНЕЦКОГО в должности директора государственной резиденции "Залесье" будет принято по окончании расследования правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы телеканала ТВі, журналист Дмитрий ГНАП и оператор Кирилл ШАПАРЬ сегодня пытались взять комментарий у директора резиденции Виктора КАМИНЕЦКОГО. Съемочную группу интересовало, почему не выполняется Указ Президента Украины №1049 от 11 декабря 2009 года. Согласно этому документу, на территории «Залесья» вместо закрытой президентской базы отдыха должен быть создан национальный парк, открытый для всех граждан.

Как отмечают в ТВі, эти вопросы «почему-то возмутили директора государственной резиденции, и господин КАМИНЕЦКИЙ набросился на журналиста и оператора, пытаясь выхватить камеру. Из-за этого произошло физическое столкновение, в результате которого была повреждена камера и микрофон съемочной группы. В конечном счете, не извиняясь, директор резиденции покинул место происшествия».

В свою очередь, в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области сообщили, что «сегодня в дежурной части Броварского РО ГУ МВД Украины в Киевской области было зарегистрировано заявление заместителя директора «Резиденция «Залесье», в котором речь шла о том, что два человека, невзирая на запрещение со стороны охранников, прошли в админздание и стали проводить там видеосъемку».

На место события выехала следственно-оперативная группа, которая детально выясняет все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.