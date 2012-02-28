В ПР разочарованы реакцией ЕС на приговор Луценко

Народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО разочарована реакцией Евросоюза на приговор в отношении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом она заявила во время веб-конференции на сайте news.tochka.net

По ее словам, в реакции Европейского Союза много политики и эмоций, а логики и единых подходов практически нет. “Меня на данный момент реакция Европейского Союза также разочаровала, потому что я прекрасно помню, как абсолютно молчаливо и безразлично Европейский Союз отнесся к тем действиям, которые позволяли себе ЮЩЕНКО, ПОРОШЕНКО и ТИМОШЕНКО по отношению к Партии регионов в 2005 году”, - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

По ее словам, в любом случае, наказание для Ю.ЛУЦЕНКО - это уже случившийся факт. “Верить или нет - это не то определение, которое поддается суду. В законах нет места эмоциям, есть место только свершившемуся факту”, - добавила народный депутат.

В то же время, Е.БОНДАРЕНКО отметила, что особого злорадства или желчи по поводу ситуации вокруг Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО не испытывает. “Если по-человечески, то думать о том, что кто-то находится за решеткой в очень некомфортных условиях, то конечно, это неприятно, и сожаление также вызывает”, - сказала она.