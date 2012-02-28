Коммунисты обещают «нагнетать обстановку» в Донецке

В Донецке коммунисты обещают «нагнетать обстановку», чтобы областной совет разрешил вывешивать в День Победы 9 мая красные знамена наряду с Государственным флагом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома Компартии Украины Николай КРАВЧЕНКО:

Комментируя тот факт, что 23 февраля депутаты Донецкого областного совета не включили в повестку дня очередной сессии вопрос о возможности использовании красного знамени в дни чествования Победы, так как использование красного знамени не соответствует нормам законодательства Украины и решению Конституционного Суда, Н.КРАВЧЕНКО выразил уверенность, что облсовет вскоре поменяет свое решение.

«Я уверен, что депутаты этот вопрос проголосуют! Мы будем нагнетать обстановку таким образом, чтобы как можно больше людей узнало об этом. И перед 9 мая проголосуют», - сказал народный депутат.

Он осудил действия депутатов Донецкого облсовета 23 февраля в этом вопросе.

«В Донецке договорились практически до того, что красное знамя – вне закона, и «регионалы» это предложение отставили. Трудно что-то комментировать в этом вопросе, но я вам честно скажу: просто стыдно и обидно. Нельзя же до такой степени стелиться перед кем, я не знаю…, - заявил Н.КРАВЧЕНКО. - Мы в любом случае добьемся этого решения на следующей сессии облсовета».

Как сообщал УНИАН, 17 июня 2011 года Конституционный Суд Украины объявил решение о том, что использование Знамени Победы во время официальных мероприятий вместе с Государственным флагом Украины противоречит Конституции.

Соответствующее решение было принято по представлению народного депутата, лидера УНП Юрия КОСТЕНКО.