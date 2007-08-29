Литвин думает, что Мороз хочет бесплатной рекламы

Лидер Блока Литвина, председатель Верховной Рады 4-го созыва Владимир ЛИТВИН считает намерения провести сессию парламента 5-го созыва 4 сентября стремлением сэкономить на политической рекламе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Литвина, об этом он сказал вчера вечером на пресс-конференции в Хмельницком.

«Все прекрасно понимают, что сессия Верховной Рады Украины – самая лучшая трибуна. Бесплатно, на протяжении дня можно вести агитацию за себя. Вы знаете, сколько стоит секунда рекламного времени на центральных каналах, а здесь их бесплатно будут показывать», – отметил В.ЛИТВИН.

Лидер Блока Литвина прогнозирует, что сессия все же состоится, однако Президент Украины не признает ее решений. «Конечно, я думаю, что соберутся. Понятно, что будут апелляции к Президенту о том, что если вы хотите, то мы снимем депутатскую неприкосновенность», – отметил В.ЛИТВИН.

Вместе с тем, он напомнил, что предлагал собраться на такую внеочередную сессию еще до выборов, чтобы снять депутатскую неприкосновенность. Он считает, что сессия, которую сейчас инициирует Социалистическая партия, является демонстрацией популизма. «Все это будет использовано, чтобы поливать друг друга смачно и принимать популистские решения», – сказал В.ЛИТВИН.

Кроме того, В.ЛИТВИН во время своей поездки в Хмельницкую область сказал, что считает преждевременным проведение административной реформы

«Я категорический противник постановки вопроса по административной реформе сегодня. Нужно организовать жизнь, а не в который раз возмущать людей», – отметил В.ЛИТВИН.

Он напомнил, что от предыдущих административных реформ, когда некоторые поселки теряли статус районных центров, они приходили в упадок. «Давайте посмотрим, что произошло с районными центрами, которые перестали быть таковыми в результате укрупнения. Они умерли», – сказал В.ЛИТВИН и напомнил, что проведение административно-территориальной реформы требует значительного финансирования.

Лидер Блока Литвина выступил против схематического объединения местных общин, когда в ходе административной реформы предлагали, чтобы одна община насчитывала 5 тысяч человек. «Сколько тогда нужно сел объединить в Хмельницкой области? И это еще здесь нет проблем и нет противостояния на национальной почве, на религиозной. А давайте возьмем для примера Крым. В одном селе живут татары, в другом – русские. И как они будут избирать председателя сельского совета?», – спросил В.ЛИТВИН.

«Я категорически против того, чтобы на этом этапе решать эту проблему. Я против того, чтобы этот зуд, который есть у кого-то, стал государственным зудом. Нам есть что делать. Иначе, это втянет страну в глубокое противостояние», – отметил В.ЛИТВИН.