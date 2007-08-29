Мороз шлет нардепам особые приглашения

Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ убежден, что депутаты фракций Партии регионов и Коммунистической партии будут принимать участие в очередной сессии ВР, которая откроется 4 сентября.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после проведения конференции педагогических работников города Белая Церковь Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.МОРОЗА, секретариат ВР уже начал направлять письма депутатам с просьбой принять участие в открытии очередной сессии парламента.

Он сообщил, что в повестке дня сессии планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в Конституцию. А.МОРОЗ отметил, что эти изменения касаются отмены неприкосновенности депутатов, Президента и судейского корпуса.

При этом, по словам А.МОРОЗА, письма не направлялись депутатам до тех пор, пока не были решены все вопросы между представителями коалиции относительно проведения очередной сессии ВР. Он также сообщил, что по этому вопросу состоялись встречи представителей трех фракций – КПУ, СПУ и Партии регионов.

Кроме того, сообщил А.МОРОЗ, сегодня он провел переговоры с руководством Партии регионов относительно участия фракции этой политической силы в сессии парламента. Председатель ВР пятого созыва также отметил, что принять участие в очередной сессии парламента имеют намерение и представители фракций «Наша Украина» и БЮТ, которые фактически являются членами коалиции.

А.МОРОЗ отметил, что 4 сентября сессия парламента начнется в соответствии с Конституцией, и ВР будет иметь полное право проводить свои заседания до избрания нового состава парламента.