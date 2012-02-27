Защита: Тимошенко не будет просить у Януковича помилования

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не будет обращаться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой о помиловании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге перед Качановской исправительной колонией Харькова, где отбывает наказание Ю.ТИМОШЕНКО, защитник экс-премьера, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО, комментируя слова В.ЯНУКОВИЧА о необходимой процедуре помилования.

«Ни с какими заявлениями о помиловании ТИМОШЕНКО обращаться к нему (В.ЯНУКОВИЧУ – УНИАН) не будет, потому что она не совершала тех преступлений, которые ей инкриминируют», - сказал С.ВЛАСЕНКО. По мнению адвоката, суды над Ю.ТИМОШЕНКО «не имеют ничего общего с правосудием, с европейскими стандартами».

С.ВЛАСЕНКО отметил, что Президент Украины, в соответствии с действующим законодательством, после заявлений о несоответствии судебного процесса демократическим стандартам должен был «нормальным образом отреагировать».

С.ВЛАСЕНКО в который раз подчеркнул, что руководит судебными процессами над Ю.ТИМОШЕНКО лично Президент Украины.