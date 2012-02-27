На Троещину будут ходить немецкие трамваи

Троещину с городской электричкой соединят немецкие трамваи. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

По его словам, во время официального визита Александра Попова в Лейпциг в октябре прошлого года городские власти Киева договорились о передаче украинской столице трамваев, которые высвобождаются из городского хозяйства. Соответствующий меморандум подписали глава КГГА Александр Попов и представители концерна LVV GmbH – компании, которая работает в области коммунального водоснабжения, энергетики и транспорта и 100% капитала которой принадлежат городу.

Как отметил Крамаренко, качественные и комфортные немецкие трамваи позволят Киеву частично решить транспортную проблему в густонаселенном районе столицы, при этом существенно сэкономив бюджетные деньги. Как акцентировал заместитель главы КГГА, это, в свою очередь, позволит направить дополнительные средства на строительство метрополитена на Троещину.

Крамаренко также сообщил, что еще один меморандум был подписан с концерном LEMI, который проектирует и строит высотные паркинги для временных стоянок автотранспорта, что актуально для Киева. «Мы встречались с президентом концерна Александром Руппом и договорились о подготовке меморандума о проектировании, шеф-монтаже и возведении таких объектов в Киеве, а также привлечении инвестора для дальнейшего строительства», – отметил замглавы КГГА.

Напомним, что Киев продолжает строить метрополитен на Троещину. В частности, продолжается сооружение Подольско-Воскресенского мостового перехода, по которому поезда метро поедут с правого берега на Троещину. Ориентировочно город планирует достроить метро через 3-4 года.

При этом Попов считает, что до того, как будет построено метро, город должен обеспечить жителям района возможность добираться на правый берег за двадцать минут. В связи с чем глава КГГА распорядился уже в 2012 году запустить линию скоростного трамвая, которая свяжет микрорайон с кольцевой электричкой. Трамвайное соединение - это лишь частичное решение проблемы транспортного сообщения для жителей Троещины, городская власть ни в коем случае не отказывается от строительства метрополитена. «Если раньше рассматривался вопрос или строительство метрополитена или трамвайных путей, то сейчас я могу сказать, что на Троещине будет и трамвай, и метро», - сказал Попов.

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