МОН расхваливает образование в Днепропетровской области

Министр науки и образования, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК позитивно оценивает состояние образования в Днепропетровской области.

Об этом он заявил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР» после празднования 80-летия области, состоявшегося 24 февраля при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Я позитивно оцениваю состояние образования в Днепропетровской области, так как по всем программам образования регион лидирует. Несмотря на то, что численность населения в области - одна из самых больших в Украине, на сегодняшний день охват пятилетних детей дошкольными учреждениями (детскими садами, нулевыми группами) составляет 98%. Очень серьезно продвинулись общие показатели детей, посещающих детские сады, - за полтора года показатель увеличился на 10%», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Министр отметил, что «в Днепропетровской области очень мощная база профессионально-технического образования, среднего и высшего. В регионе порядка 80 вузов, конечно, на мой взгляд, это избыточно. Однако есть явные лидеры - ДГУ им. О. Гончара, Национальная металлургическая академия, Национальный горный университет, Национальный университет железнодорожного транспорта им. академика Лазаряна. Некоторые вузы, особенно не государственные со временем могут отойти».

«Если говорить о среднем образовании, то количество днепропетровских ребят, которые побеждают во всеукраинских олимпиадах, в защите научных работ Малой академии наук, говорит о высоком качестве среднего образования в регионе», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Министр отметил, что Днепропетровская область первой в Украине завершила внедрение электронного управления системой образования. «Это очень инновационный и передовой проект, с помощью которого руководитель областного управления образования может посмотреть посещаемость и успеваемость каждого ученика области. Директор школы может сделать то же с учениками своей школы. Кроме того, родители детей могут отслеживать посещаемость своего ребенка», - отметил министр.

Также он отметил «приятный момент: когда я был на всемирной конференции по образованию, посетил Оксфорд, где встретил юных талантливых людей из Днепропетровска, которые там учатся. Студенты попросили меня сохранить форму работы с талантливыми детьми, систему предметных олимпиад, конкурсов и состязаний».

Д.ТАБАЧНИК обозначил несколько ключевых позиций, которые выделяют Днепропетровскую область из ряда регионов Украины и делают ее лидером, в частности, в сфере образования.

«Несколько ключевых позиций выделяют днепропетровское образование - качество школьного образования, диалог работодателей и выпускников (вузов, профтехучилищ) и повышение качества образования во всех звеньях. В свою очередь мы предусматриваем поддержку на образовательные программы Днепропетровщины. В этом годы мы обеспечим учебниками первые, вторые классы; по программе «Школьный автобус» предоставим несколько десятков новых автобусов для доступности образования детей, которые живут в сельской местности. Также будем реализовывать программу по оснащению компьютерами учебных заведений. В 2011 году мы помогали высшему образованию средствами госбюджета - в Национальной металлургической академии за средства госбюджета была создана современная библиотека, а также центр для обучения детей с особыми возможностями», - подытожил Д.ТАБАЧНИК.