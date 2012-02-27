Чорновил: БЮТ и "Фронт змін" - это ПР, только наизнанку

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ заявил, что на выборах в Верховную Раду Украины будет баллотироваться в Дарницком районе Киева, где проживает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЧОРНОВИЛ сказал на пресс-конференции .

Он напомнил, что раньше говорил, что не будет баллотироваться, но когда появилась возможность идти в мажоритарном округе, то “я для себя решил - ну зачем сразу сдаваться?”. Он отметил, что сейчас ему трудно оценить свои перспективы прохождения в следующий состав парламента Украины. При этом добавил: “Но я думаю, что я не самый худший депутат в этой Верховной Раде Украины, который все же в ней работает, а не просто отдал карточку там на сохранение какому-то из координаторов, которые голосуют за него, я выполняю свои функции”.

Т.ЧОРНОВИЛ подчеркнул: “Что касается списков, то я не могу пойти по списку Партии регионов, потому что я там был, я уже знаю, что там делается внутри, мне было бы уже сегодня как-то неприятно туда идти. Но я никогда не могу пойти в БЮТ или к Арсению ЯЦЕНЮКУ, потому что это то же, но только наизнанку”. При этом добавил: “Ну интересна еще пока, мне кажется, это партия “УДАР”, но мы до сих пор не знаем, какие планы у Виталия КЛИЧКО - собирается ли он вообще серьезно заниматься общенациональной политикой или сосредоточится на Киеве”.

Т.ЧОРНОВИЛ предупредил, что когда будет баллотироваться по округу, то не будет раздавать «продпакетов». «Я не буду тратиться на бигборды, на большую агитацию в прессе и на телевидении, потому что меня и так все знают, если меня поддержат, то поддержат, а если нет, то нет”, - добавил политик.