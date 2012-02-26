Украинские суды выносят лишь 0,2% оправдательных приговоров

В украинской системе правосудия всего 0,2% выносимых приговоров – оправдательные. Новый Уголовно-процессуальный кодекс призван значительно изменить эту статистику.

Об этом в интервью ZN.UAрассказал руководитель Главного управления по вопросам судоустройства администрации президента Андрей Портнов.

По его словам, положения нового Уголовно-процессуального кодекса вызвали критику со стороны правоохранительных органов, однако администрация президента отстояла нововведения.

«Люди в погонах» очень боролись против состязательности процесса, прав адвоката, новой системы сбора доказательств. Еще их огорчало, что вводится жесткая процедура, не позволяющая применять меру пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал Портнов.

«Мы прошли очень сложный и конфликтный путь, но не пошли на компромисс с правоохранительными органами и сохранили свою жесткую позицию», — добавил он.

По словам Портнова, в споре с правоохранителями относительно необходимости нового УПК у него всегда находился аргумент: «В Украине всего 0,2% оправдательных приговоров. Это автоматически обозначает отсутствие справедливого правосудия».