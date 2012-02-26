Польский эксперт: Янукович укрепил свою позицию перед выборами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ последними кадровыми перестановками в правительстве укрепил свою позицию и готовит победу Партии регионов в запланированных на осень этого года парламентских выборах.

Такое мнение выразил аналитик Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСКИЙ в специальном обзоре, переданном УНИАН.

«Эти изменения увеличивают контроль Президента ЯНУКОВИЧА над важнейшими государственными учреждениями, а их главной целью является подготовка победы в парламентских выборах (28 октября с.г.) и предотвращение серьезных общественных протестов», - написал эксперт.

Он отметил, что последние назначения являются продолжением начатых еще в ноябре прошлого года и продолженных в январе этого перестановок кадров, которые де-факто привели к упрочению позиции Президента.

По словам эксперта, большинство вновь назначенных руководителей важнейших в государстве ведомств - СБУ, МВД, Минфин, Минобороны - не имеют ни политических амбиций, ни политических сил, которые бы их поддержали, а является лишь «доверенными лицами» нынешнего Президента Украины.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ также выразил мнение, что действующего главу правительства Николая АЗАРОВА может сменить назначенный первым вице-премьером экс-глава СБУ и бизнесмен Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, который скорее всего откажется от некоторых непопулярных проектов и будет пытаться успокоить протесты, в частности, повышая социальные выплаты.

Эксперт назвал перевод Андрея КЛЮЕВА в Совет Национальной безопасности и обороны послаблением его позиций. "Главной задачей КЛЮЕВА в СНБОУ будет подготовка Партии регионов к осенним выборам, что свидетельствует, что он все еще пользуется доверием Виктора ЯНУКОВИЧА», - резюмировал аналитик.