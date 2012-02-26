Янукович: если не договоримся с Россией, будем брать газа еще меньше
В любом случае выполняется решение СНБО
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина и в дальнейшем будет сокращать объемы потребления газа, если не удастся договориться с Россией о новой цене на газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал вчера во время общения с писателем и публицистом Виталием КОРОТИЧЕМ в эфире Первого национального телеканала.
Президент отметил, что Украина уже начала сокращать объемы потребления газа, поскольку у нее не было средств платить в полном объеме, предусмотренном контрактами.
«Мы не могли каждый месяц брать в долг или переводить на убытки 500 млн. дол., или перекладывать их на потребителей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он надеется, что с Россией удастся договориться о новой цене на газ. «И дальше, если мы не договоримся, мы, безусловно, мы другого пути не видим, мы будем вынуждены идти и дальше на сокращение», - сказал он.
В то же время, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в любом случае будет выполняться решение СНБО относительно энергосбережения и диверсификации источников поставок энергоносителей в Украину.