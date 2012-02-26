Митрополит Владимир об автокефалии, расколе, РПЦ и святом месте

Отличия в выступлениях иерархов Украинской православной церкви не являются показателем раскола. Об этом в интервью газете «Зеркало недели. Украина» сказал предстоятель УПЦ МП Митрополит ВЛАДИМИР. Он констатирует, что есть проблемы, касающиеся структуры управления церковью: "Речь шла не о том, что кто-то не согласен с действиями церкви или кто-то не согласен с идеологией церкви. Я не выступаю против церкви или против Священного Синода. Я за то, чтобы улучшилась структура. Чтобы было больше демократии. Чтобы церковь находила общие желания, устремления. Людям надо дать серьезный ответ — во что мы веруем и как мы веруем".



"Раскол может произойти, если кто-то его спровоцирует. Но раскол не произойдет без воли Божией", - заключил он.



Митрополит также поставил под сомнение риск преобразования УПЦ-МП в фактическую составляющую Русской православной церкови: "Я не думаю, что есть такой ярко выраженный риск. Но православные должны беречь свою веру, стоять на страже", - и не стал комментировать слова патриарха РПЦ Кирилла о своей недееспособности: "Официально это не было нигде напечатано, это не было подтверждено ни политическими деятелями, ни церковными. Есть люди, которых интересуют какие-то интриги, новости, связанные с интригами".



«Много разговоров ведется о возможной автокефалии, - заметил митрополит, говоря о нынешнем руководстве УПЦ, не видящем смысла в автономиии церкви. - Но официально вопрос о конечном решении не ставился. Это не значит, что церковь запрещает на эту тему говорить. Вопрос автокефалии особенно важен для Западной Украины, где есть своя история церкви и Отчизны. Но нужно понимать, что за этим будут стоять новые проблемы, целый пакет вопросов, связанных со структурой управления, распределением власти», - добавил он.



Митрополит отметил, что на объединение православных конфессий нужно смотреть с точки зрения христианской ответственности: «Церковь нельзя менять, как мы меняем наши светские учреждения... Сейчас добиваться автокефалии или автономии, учитывая ту смесь, которая есть у нас в Украине, трудно, опасно, я считаю, что на сегодняшний день - и не нужно».



Владимир не исключил, что может последовать примеру патриарха Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара добровольно передавшего власть, когда пошатнулось его здоровье: "Есть, конечно, люди в нашей церкви, которым можно было бы это доверить.. Думаю, найдется человек. Свято место пусто не бывает".