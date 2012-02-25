Правозащитники: приговор Луценко не будет результатом справедливого суда

08:53, 25 февраля 2012
Политика
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Доклад Датского Хельсинкского комитета

Какой бы приговор не был вынесен в деле экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, он не будет являться результатом справедливого суда в правовой системе относительно правил судебной практики и основных принципов прав человека.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН выводе доклада Датского Хельсинкского комитета по правам человека относительно приговора по делу Ю.ЛУЦЕНКО, автором которого является Микаель ЛЮНГЬБО. (УНИАН: ожидается, что приговор по делу Ю.ЛУЦЕНКО будет объявлен в понедельник, 27 февраля).

В частности, особое внимание обращено на то, что действия и решения, из-за которых Ю.ЛУЦЕНКО подвергнут уголовному преследованию, в других странах считаются нормальной политической деятельностью, которая потенциально может иметь политические, а не уголовно-правовые последствия. «В связи с политической обстановкой и ситуацией с верховенством права есть сильное подозрение, что уголовное преследование является политически мотивированным и избирательным», - говорится в пресс-релизе.

Также обращается внимание на то, что все трое судей «очень молодые» и двое из них еще должны быть бессрочно избранны Верховной Радой, большинство в которой принадлежит политическим противникам Ю.ЛУЦЕНКО.

В тексте также отмечается, что в целом украинские суды лишь в 0,2% случаев принимают оправдательные приговоры, что свидетельствует о недостатке презумпции невиновности и о том, что судебная система не функционирует должным образом, как беспристрастный и независимый контролер исполнительной власти.

В пресс-релизе упоминается, что суд разрешил не присутствовать ряду свидетелей в зале суда, ограничившись их документальными свидетельствами, что не позволило стороне защиты задать им свои вопросы. При этом отмечается, что значительное число свидетелей дистанцировались от данных ими показаний во время следствия.

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