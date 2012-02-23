В УНИАН будет анонсирована "Всеукраинская молодежная практически-правовая конференция"

Завтра, 24 февраля, в 12:30 в УНИАН будет анонсировано проведение «Всеукраинской молодежной практически-правовой конференции», которая состоится 26 февраля 2012 года в Академии адвокатуры Украины и будет приурочена к 1530-летию Киева и празднованию других юбилейных дат 2012 года: 1150-летию зарождения государства Киевская Русь и 1130-летию провозглашения Киева его столицей.

Участники пресс-конференции: Ирина КАЛИНСКАЯ, управляющий партнер юридической аналитической фирмы «Чернявский, Калинская и Партнеры»; Михаил ДУБИНСКИЙ, управляющий партнер патентно-юридического агентства «Дубинский и Ошарова», Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА, ректор Академии адвокатуры Украины, Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам увольнения судей и реагирования на нарушения законодательства в сфере правосудия; Владимир БАЛДИНЮК, управляющий партнер ЮФ «Балдинюк и Партнеры»; Владимир ЯНЧЕНКО, президент "Парка Киевская Русь"; Святослав ЛЕШИК, руководитель проекта, председатель оргкомитета (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).