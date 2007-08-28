Янукович не знает, как убедить Ющенко

На будущей неделе политсовет Партии регионов определится с участием партийной фракции во внеочередном заседании Верховной Рады 4 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил интервью журналистам премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Этот вопрос будет рассмотрен на следующей неделе и политсоветом, и фракцией Партии регионов», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что за время, когда ВР не работала, «накопились много вопросов, без решения которых не может жить общество».

По его словам, в первую очередь речь идет о решении вопросов об изменении порядка государственных закупок. Премьер считает, что необходимо принять новый закон и принять все меры, чтобы искоренить коррупцию в этой сфере.

Он отметил, что уже имел разговор с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на эту тему. «Я не знаю как мне убедить его, что это нужно сделать раньше, чем соберется новоизбранная ВР», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. Он надеется, что этот вопрос удастся решить.

При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил, что «это не будет связано с радикализацией политической ситуации». «Я категорически против ныне действующего закона о государственной закупке», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 23 августа председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ заявил о созыве 4 сентября внеочередной сессии парламента.

По его словам, на внеочередной сессии могут быть рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Конституцию, касающихся отмены депутатской неприкосновенности, вопросы импичмента Президента, а также определения прав и функций органов местного самоуправления.

А.МОРОЗ также не исключил возможности рассмотрения на сессии вопросов об отмене льгот для высокопоставленных должностных лиц.

Он напомнил, что, согласно Конституции, парламент прекращает свои полномочия с момента принятия присяги депутатами парламента нового созыва.

В ответ на эту инициативу лидеры блока «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ заявили, что депутаты из этих фракций не будут принимать участие во внеочередном заседании парламента.

В то же время координатор парламентского большинства Верховной Рады V созыва Раиса БОГАТЫРЁВА поддержала инициативу проведения внеочередной сессии Верховной Рады “для начала процесса запоздалых системных реформ”.