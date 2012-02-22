Новая газовая война? Украину снова обвиняют в воровстве

Президент России Дмитрий Медведев поручил "Газпрому" "разобраться" с несанкционированным отбором Украиной российского транзитного газа. "Со своими коллегами в рамках корпоративных процедур и гражданско-правовых механизмов разберитесь", - потребовал глава государства от главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, кроме того, Медведев поручил Миллеру "до украинских друзей довести позицию, объяснить, почему увеличивается мощность газопровода "Южный поток" и продолжить переговоры по газовому сотрудничеству".

Миллер сообщил, что в феврале нынешнего года Украина несанкционированно отбирала российский газ, предназначенный европейским потребителям.

"Европейские потребители увеличили заявку на поставку российского газа, "Газпром" сделал все необходимое, однако значительные объемы газа до Европы не доходили", - отметил Миллер. По его словам, "в отдельные дни на Украине оставалось до 40 млн кубических метров газа".

"Это нанесло финансовый и репутационный ущерб "Газпрому", - подчеркнул Миллер. Он отметил, что европейские потребители российского газа обратились с просьбой увеличить поставки из-за аномально низких температур в начале февраля, когда замерзли Дунай и каналы в Венеции. Однако, поставляемый газ до Европы не доходил, оставаясь на Украине.

"Речь шла о традиционном времяпрепровождении украинских друзей - несанкционированном отборе?" - уточнил Медведев. "Из экспортной трубы они /Украина/ брали столько, сколько считали необходимым", - отметил Миллер. "То есть за рамками существующих соглашений?" - переспросил президент. "Они брали столько, сколько считали необходимым газа, который предназначался европейским партнерам и они знали об этом", - подтвердил глава "Газпрома".

Медведев поинтересовался, не обращалась ли Украина с просьбой увеличить поставки газа. Миллер подчеркнул, что Украина напротив в нынешнем году поставила вопрос "об уменьшении поставок с 52 млрд кубических метров в год до 27". "Однако, в условиях холодов брали больше", - констатировал глава российского государства. Руководитель "Газпрома" уточнил, что речь идет о более 60 млрд кубических метров газа в годовом исчислении.

Как сообщал УНИАН, когда в начале февраля 2012 ударили сильные морозы, ряд европейских стран заявили, что недополучают оговоренные контрактами объемы российского газа. Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ 2 февраля сказал, что в связи с суровой зимой компания, напротив, максимально нарастила поставки в Европу - их суточный объем соответствует 180 миллиардам кубометров газа. А.МЕДВЕДЕВ выразил недоумение по поводу сообщений о якобы значительных сокращениях поставок российского газа в Европу. Однако пресс-секретарь Еврокомиссии Марлене ХОЛЬЦНЕР 3 февраля заявила, что Россия сократила поставки газа в девять европейских стран. 4 февраля заместитель председателя правления холдинга "Газпром" Андрей КРУГЛОВ заявил, что Россия на несколько дней снизила поставки газа в Западную Европу, в объеме до 10%, но затем объемы поставляемого газа вернулись к показателям, предусмотренным контрактом. Он также отметил, что "Газпром" не сможет поставить европейским потребителям дополнительные объемы газа, которые они запросили. 6 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина без ущерба для себя может помочь «Газпрому» в обеспечении Европы необходимым объемом газа путем использования для собственных нужд газа из подземных газохранилищ. Он сообщил, что Украина сразу же после возникновения проблем с обеспечением газом Европы предложила «Газпрому» свою помощь. «Когда Россия сократила подачу газа на Европу и официальные представители «Газпрома» это признали, мы им предложили – пожалуйста, обращайтесь к нам – составим договор. Поможем. Если вы считаете это необходимым», - сказал Н.АЗАРОВ. Он отметил, что отбор газа из ПХГ для внутреннего потребления не может негативно сказаться на обеспечении Украины газом в перспективе. «Это никак не может негативно отразиться, потому что для этого мы летом и закачивали газ в газохранилища, чтобы зимой из них отбирать», - сказал Н.АЗАРОВ.