Евгения Тимошенко о диагнозе и фальсификации

ЕвгенияТимошенко винтервью на Би-би-сизаявила,что министерство здравоохраненияУкраины занимаетсяманипуляциями ифальсифицируетдиагнозее матери,тем временем состояниездоровья лидерапартии "Батькивщина" Юлии Тимошенкопродолжает ухудшаться. "С октябряона страдаетот болей в спине,не ходит ине получаетпомощи",- сказаладочь экс-премьера. Е.Тимошенкотакже заявила,что не уверена,будет лиее матьполучать помощь вбудущем.Она назвалаочень тяжелойборьбуза привлечениенезависимых,в том числе ииностранных медиков,к обследованиюее матери. Дочь ЮлииТимошенко заявила,что покаиностранныеврачи готовятширокиерекомендации,украинские чиновники"фальсифицируютдиагноз". "Пока ониготовят своиполные рекомендациии диагноз,врачи вминистерстве здравоохраненияУкраины продолжаютманипуляции ифальсификациидиагноза,как они этоделали всетри месяца",- заявилаЕ.Тимошенко.