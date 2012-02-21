Ющенко обещает рассказать, кто его отравил

В деле об отравлении экс-президента Виктора Ющенко Генпрокуратура обладает всеми инструментами.

Об этом Ющенко заявил в эфире 5 канала.

"Нет человека, которому бы я не простил", - отметил он, добавив, что простил даже тех, кто его отравил.

При этом Ющенко подтвердил, что знает, кто его отравил.

"Главное простить, потому что в этом есть сила. Не забыть, это другое, но простить", - добавил экс-президент.

Он также выразил убеждение, что украинцы все-таки узнают, кто его отравил: "Думаю, что да (узнают)... Безусловно, здесь нужно выдержать формальную сторону этого вопроса, это должен сказать суд. Ибо все остальное будет интерпретировано".

"Последние лет шесть Генпрокуратура четыре раза свидетельствовала: факт отравления установлен. Прокуратура получила надлежащие выводы, дознание... И поэтому, я думаю, что сегодня прокуратура обладает тем инструментом, которым она еще, например, лет 4-5 не обладала", - заявил Ющенко.

При этом экс-президент отметил, что расскажет правду об отравлении в своей книге, которую сейчас пишет.

Украинская правда