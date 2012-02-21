Янукович не доволен результатами реформ

Президент Украины Виктор Янукович не доволен эффектом от внедренных реформ.

Об этом, как сообщает LB.UA, он заявил во время заседания Совета регионов.

"Риски при ответственных мероприятиях по внедрению реформ всегда были и будут, и как делать коррекцию - вы лучше знаете. И вы лучше это чувствуете, потому что вы людям смотрите в глаза... Существует достаточно серьезная проблема, и, к сожалению, приходится это признать, мы пока еще не чувствуем, что реформы существенно влияют на качество жизни людей ", - сказал Янукович.

Напомним, раньше Янукович заявил, что ожидает от губернаторов инициативности в реализации реформ.

Также, Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову внести кандидатуру первого вице-премьера.