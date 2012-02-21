Журналист УНИАН жалуется, что за ним следят

Журналист, заместитель генерального директора информационного агентства УНИАН Борис ФИЛАТОВ обратился с запросом в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел Украины по поводу слежки за ним работниками правоохранительных органов.

По словам журналиста, слежка за ним осуществляется как в Днепропетровске, так и во время командировок в Киев. Это слежку он связывает с выполнением своих профессиональных обязанностей заместителя гендиректора информационного агентства УНИАН и журналиста.

Б.ФИЛАТОВУ стало известно из нескольких анонимных источников, что интерес правоохранительных органов к его персоне связан с тем, что он осуществляет «формирование необходимого общественного мнения относительно деятельности (преступной) группы с использованием подконтрольных СМИ». По его словам, правоохранители ошибочно считают его владельцем телевизионных каналов областного значения - 9-го и 34-го - и других СМИ, к которым он не имеет отношения.

В то же время общеизвестно, что 9-й телеканал Днепропетровска принадлежит структурам бизнесмена Игоря КОЛОМОЙСКОГО, а 34-й телеканал – структурам бизнесмена Рината АХМЕТОВА.

«Считаю, что по явно надуманным основаниям в отношении меня возбуждено оперативно-розыскное дело исключительно с целью влияния на меня как журналиста, для ограничения моих контактов с источниками информации, незаконного сбора личной и профессиональной информации обо мне», - прокомментировал действия правоохранительных органов Б.ФИЛАТОВ.

Журналист просит Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел Украины выяснить, законно ли осуществляется слежка за ним и сбор информации, и сообщить, возбуждено ли против него оперативно-розыскное дело.

Напомним, Б.ФИЛАТОВ также известен як автор и ведущий резонансной телепрограммы «Губернская хроника», которая в течение пяти лет выходила на 9-м телеканале Днепропетровска, а также как автор и ведущий телевизионного шоу «Губернские прогнозы», которое в течение прошлого года транслировалось в эфире 51-го государственного телеканала Днепропетровской области.

В ноябре 2008 года Указом Президента Украины Б.ФИЛАТОВУ присвоено звание «Заслуженный журналист Украины».