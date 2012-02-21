«Наша Украина»: Регионалы требуют от КС индульгенции за коррупцию

Обращением в Конституционный Суд Украины относительно некоторых норм антикоррупционного закона члены Партии регионов в год парламентских выборов хотят избежать обнародования информации о своих доходах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом сказано в заявлении парламентской партийной группы.

«Партия регионов требует от Конституционного Суда индульгенции на свои коррупционные действия. Именно так можно расценить конституционное представление 53 представителей этой партии, которым они требуют от КС признать неконституционным ряд положений Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

«В частности, подписанты требуют отменить норму закона, которая предусматривает обязательное декларирование народными депутатами и высшими чиновниками своих доходов и расходов, осуществленных после 1 июля 2011 года. А это значит – откладывание еще на год введения этого реального механизма противодействия коррупции. С таким же успехом можно обратиться в КС не распространять на «слуг народа» действие вообще любых украинских законов. Учитывая печальный опыт предыдущих решений этого органа, от него можно ожидать и такого разрешения», - считают «нашеукраинцы».

«Этой инициативой Партия регионов заслуживает на народное звание партии защиты коррупции. В год парламентских выборов «регионалы» хотят избежать обнародования информации о своих доходах. Это прямо ограничивает права граждан на получение объективной информации о кандидатах в народные депутаты», - говорится в документе.

«Даже если среди представителей Партии регионов в парламенте есть порядочные люди, после удовлетворения этого представления Конституционным Судом, граждане не будут иметь возможности об этом узнать. Именно поэтому, для того чтобы случайно не избрать коррупционеров в парламент, у людей есть одна возможность – не голосовать за кандидатов от ПР», - считают в «Нашей Украине».

В партии отмечают: «Независимо от решения КС, народные депутаты из оппозиционных фракций должны обнародовать свои декларации о расходах и доходах, согласно действующему закону до 1 апреля. Тем более это касается кандидатов в народные депутаты от оппозиционных сил. Оппозиционные политики на деле должны доказать свою честность и непричастность к коррупционным злоупотреблениям».

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, депутаты фракции Партии регионов обратились в Конституционный Суд Украины с представлением относительно неконституционности двух норм Закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", вступившего в силу 1 января 2012 года.

В частности, депутаты просят КС признать не отвечающим Конституции положение, по которому в нынешние декларации должны вноситься расходы чиновников и их семей, осуществленные ими после 1 июля 2011 года.

Кроме того, депутаты просят признать неконституционной норму, которая запрещает чиновникам "входить в состав органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющих целью получение прибыли".

По новому закону, начиная с 1 июля прошлого года, все государственные служащие, владеющие корпоративными правами, являются автоматически нарушителями закона и должны быть уволены.