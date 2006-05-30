Гриценко признался, что корабль «Advantage» доставил в Феодосию оружие

Министр обороны Украины Анатолий Гриценко признал, что американский военно-транспортный корабль «Advantage» доставил в порт Феодосия в Крыму оружие, сообщает «РИА «Новости».

Выступая в прямом эфире телеканала НТН в понедельник, 29 мая, Гриценко заявил, что «допустил ошибку» в своих предыдущих высказываниях на этот счет и извинился перед телезрителями.

В первой половине дня министр и министерство обороны Украины утверждали, что корабль прибыл в Феодосию в прошлую субботу с грузом стройматериалов для модернизации Сатрокрымского полигона украинских военно-морских сил.

Жители Феодосии резко отреагировали на заход американского корабля в порт, устроив массовые акции протеста. Депутаты Горсовета на экстренном заседании в понедельник, 29 числа приняли решение объявить город зоной свободной от НАТО.

В феврале этого года Верховная Рада Украины предыдущего созыва постановила запретить иностранным войскам принимать участие в военных учениях на территории страны.