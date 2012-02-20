Афганцы из организации «Никто кроме нас» требуют отставки правительства

Сегодня Всеукраинская общественная организация ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» обратилась к Верховной Раде с требованием отправить правительство в отставку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общественной организации, подчеркнув, что соответствующее требование афганцы изложили в письме и направили его руководителям парламентских комитетов и оппозиционных фракций.

В своем обращении они отмечают, что пренебрежение властью правами и свободами граждан Украины привело к полной отмене предусмотренных законом социальных гарантий. Такая ситуация, по их мнению, повлекла ручное установление их размеров.

«Увеличение выплат одним категориям за счет других, несомненно, унижает честь и достоинство граждан страны. Выступая за развитие страны на фундаментальных конституционных принципах правового государства и социальной справедливости, мы требуем немедленно вынести на голосование парламента Резолюцию о недоверии Кабинету министров Украины», - отмечается в письме.

Представители афганской организации отметили, что поддерживают инициативу народного депутата, председателя Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ о начале сбора подписей за отставку правительства.

Как сообщалось, с письмами о необходимости первоочередного рассмотрения вопроса ответственности правительства к парламенту уже обратились общественная организация «Дети войны», Всеукраинский союз чернобыльцев, Гражданское движение «Вперед!», Союз перевозчиков, Союз водителей, Общественное объединение «За правовое государство» и другие общественные организации.

15 февраля во время возложения цветов представителями власти к памятнику воинам-интернационалистам в связи с 23-й годовщиной выведения войск из Афганистана, афганцы из организации «Никто кроме нас» выстроились в несколько шеренг и повернулись к ним спиной.