Тюремщики говорят, что выполняют все рекомендации врачей Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба Украины заверяет, что готова при необходимости обеспечить возможность операции для заключенной экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтС Украины.

В настоящее время, как отмечается в сообщении, управление здравоохранения и медико-санитарного обеспечения ГПтС осуществляет все рекомендации относительно лечения Ю.ТИМОШЕНКО, которые оставили в своих выводах специалисты международной медицинской комиссии.

В частности, по словам начальника управления здравоохранения и медико-санитарного обеспечения ГПтС Евгения ПОЛЯКОВА, свои определенные рекомендации относительно лечения Ю.ТИМОШЕНКО оставили иностранные и отечественные врачи (обследование пациентки комиссия проводила на протяжении двух дней и 16 февраля завершила свою работу).

«Мы следуем тем рекомендациям, которые выписали нам и канадские, и немецкие врачи. Медиками нашего учреждения осуществляется постоянное наблюдение за состоянием здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, мы обеспечили пациентку ходунками, как и рекомендовали немецкие специалисты», - отметил Е.ПОЛЯКОВ.

Кроме того, начальник управления здравоохранения и медико-санитарного обеспечения ГПтС подчеркнул, что в колонии еще ожидают дополнительных рекомендаций от немецких врачей, которые последние обещали направить в Украину до конца текущей недели.

«В свою очередь, мы готовы и в дальнейшем в полном объеме выполнять все рекомендации относительно лечения заключенной Ю.ТИМОШЕНКО. Не является исключением и операция пациентки, в том числе и за пределами Качановской колонии. Хотя сегодня вопрос о хирургическом вмешательстве не стоит и в своих выводах медики такой шаг не предлагают и не обосновывают, мы все равно готовы при необходимости обеспечить такую возможность», - добавил Е.ПОЛЯКОВ.