Янукович обещает социальную справедливость

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает способствовать обеспечению социальной справедливости в Украине.

Об этом идет речь в обращении главы государства к соотечественникам по случаю Дня социальной справедливости.

«20 февраля Украина вместе со всем мировым сообществом отмечает Всемирный день социальной справедливости, определенный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Базируясь на принципах непредвзятости, равенства, уважения к достоинству человека, доступности социальной защиты, гарантирования прав человека во всех сферах жизни, социальная справедливость является основой национальной стабильности и благополучия граждан.

Стремление к обеспечению социальной справедливости относительно наиболее уязвимых слоев населения - это основной показатель эффективности власти и наилучшее свидетельство намерений нашей страны выполнять взятые на себя обязательства по достижению Целей развития тысячелетия», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он заверяет, что мероприятия, которые реализуются в рамках Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», направленные на экономический рост, будут служить искоренению бедности, обеспечению полной занятости, равенства мужчин и женщин, социальному благополучию.

Президент Украины обещает способствовать «обеспечению социальной справедливости, ликвидации барьеров, которые возникают перед гражданами по признакам возраста, пола, религиозной и этнической принадлежности, культуры или наличия ограничения физической возможности».

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что объединение усилий власти и общественности, усиление социальной ответственности бизнеса, выведение на качественно новый уровень социального диалога станут залогом утверждения в Украине принципов солидарности, согласия и обеспечения равных возможностей для всех и каждого.