О скульптурах на Пейзажной аллее будет заботится городская власть

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что коммунальные службы столицы должным образом будут заботиться о скульптурах на Пейзажной аллее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, таким образом А.ПОПОВ прокомментировал решение Киевсовета о принятии 16 скульптур на Пейзажной аллее в коммунальную собственность.

"Я уже говорил раньше о реализации программы "Старый Киев", согласно которой мы обязались восстанавливать и оберегать историческое наследие – старинные здания, улицы, сооружения. Одновременно с тем, мы поддерживаем современных молодых художников и готовы способствовать им в содержании и сохранении их произведений искусства. Так, в частности, мы возьмем на баланс скульптуры, которые были установлены на Пейзажной аллее в последнее время, и будем содержать их в надлежащем состоянии", – цитирует пресс-служба слова А.ПОПОВА.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Киевсовет принял решение, инициированное руководством Киевской городской государственной администрации, "О бесплатном принятии в коммунальную собственность территориального общества города Киева имущества (подарка)".

Согласно принятому решению, в коммунальную собственность столицы переданы 16 арт-объектов, установленных на Пейзажной аллее.

Арт-объекты, общая стоимость которых составляет 824,8 тыс. грн., закреплены за коммунальными предприятиями Шевченковского района, которые обязаны организовать их должное содержания.

Справка УНИАН. В 2009 году на Пейзажной аллее в Киеве, где Министерство иностранных дел Украины получило земельные участки для застройки, активисты обустроили детский сквер с разными арт-объектами. Основной целью этой инициативы было предотвращение застройки Пейзажной аллеи, однако сквер быстро стал одним из самых популярных мест отдыха киевлян и гостей украинской столицы. Со временем арт-объекты появились почти на всем протяжении аллеи.

В сентябре 2010 года Шевченковский райсуд Киева закрыл дело о незаконности решения Киевсовета выделить МИД земельный участок под строительство жилых домов на Пейзажной аллее, после чего лидеры 5 фракций Верховной Рады направили Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ запрос, в котором подчеркнули необходимость не допустить разрушения сквера и детского ландшафтного парка на углу Десятинного переулка и Пейзажной аллеи в Киеве.