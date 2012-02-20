Лукашенко показал зубы Европе

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что в случае необходимости Беларусь может очень жестко ответить на санкции Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, такое заявление А.ЛУКАШЕНКО сделал, принимая сегодня верительные грамоты у послов девяти стран – Аргентины, Израиля, КНР, Люксембурга, Норвегии, Сан-Марино, Эфиопии и Японии, а также у Апостольского нунция.

«Эти санкции, которыми вы, европейцы, размахиваете перед нашим носом, вы поймите – мы пока терпим. Но если только вы переступите красную линию, мы ответим очень жестко», - заявил Президент Беларуси.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, Беларусь на сегодняшний день – надежный и стабильный партнер Европейским государствам.

«Мы в центре Европы, 100 миллионов тонн грузов передвигается с Востока на Запад через нас, при том в полной безопасности. Мы строим терминалы на границе, пропускаем ваши грузы туда и обратно, обеспечиваем их безопасность. Ни одной жалобы не было за эти годы, пока я Президент. Что еще надо европейцам, я не понимаю? Нужна нестабильная Беларусь? Не нужна. Вам не нравится А.ЛУКАШЕНКО и тот курс, который он проводит? Но от этого мы не отступим, пока меня избирают Президентом. Коль народ голосует за этого Президента, значит он поддерживает его курс. Мой курс один – я предан своему народу», - сказал белорусский Президент.

А.ЛУКАШЕНКО также отметил, что санкции в отношении Беларуси – это дорога в никуда.

«Если в Европе кто-то думает о том, что нас по-прежнему еще можно наклонить какими-то санкциями, упреками, требованиями – это дорога в никуда. Даже если мы останемся в одиночку без России, Китая, без других наших друзей, поверьте, мы будем на смерть стоять здесь, как когда-то в 1941-1945-м, защищая свою независимость и суверенитет», - сказал Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО призвал европейцев не делать «пакостей» Беларуси.

«Посмотрите внимательно на нашу страну, и не делайте пакостей в отношении Беларуси. Мы ведь этого не заслужили. Мы еще довоенный уровень населения не восстановили. Мы ведь положили три миллиона человек на алтарь нашей общей победы. И что бы было, если бы мы в свое время не победили?», - задал вопрос белорусский Президент.

«А друзей у нас много. И сегодня торпедировать наши отношения с Европой и пытаться нас где-то приструнить, обидеть, наказать – бесперспективно. Для нашей страны, если откровенно говорить, сотрудничество с Россией, Китаем, Индией, Центральной Азией – больше чем достаточно. Мы обеспечим нормальную жизнь наших людей. Но мы не хотим быть занозой у европейцев, потому что здесь центр Европы», - резюмировал А.ЛУКАШЕНКО.