Янукович: визит Нарышкина является знаковым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что постоянный диалог на высоком уровне будет содействовать развитию отношений между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Государственной думы Федерального собрания РФ Сергеем НАРЫШКИНЫМ, который находится с визитом в Украине.

Обращаясь к С.НАРЫШКИНУ, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что визит спикера Госдумы РФ является знаковым. «Мы верим, что контакты на высоком уровне между нашими странами будут всегда приносить положительный результат и станут стабилизирующим фактором в наших отношениях», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

При этом Президент Украины выразил уверенность, что будут развиваться двухсторонние отношения и на уровне парламента.

«У нас нет сомнений, что мы создадим атмосферу дружбы и взаимопонимания между двумя парламентами», - сказал украинский Президент.

В свою очередь С.НАРЫШКИН отметил, что активный политический диалог, который сегодня осуществляется на уровне руководителей двух стран, дает хороший импульс для развития отношений между Украиной и Россией во всех сферах.

Говоря о парламентском сотрудничестве, С.НАРЫШКИН сообщил Президенту Украины о его совместном решении с председателем украинского парламента Владимиром ЛИТВИНЫМ возглавить Украинско-российскую межпарламентскую комиссию, тем самым повысив ее статус.

«Мы настроены на активную и эффективную работу», - сказал С.НАРЫШКИН.