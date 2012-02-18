Дочка Тимошенко по-прежнему не рвется в ВР

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения ТИМОШЕНКО называет провокацией сообщения о том, что она собирается баллотироваться во главе списка политической партии «Батькивщина» и Блока Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду.

Об этом она заявила в интервью Радио «Свобода».

«Нет, это провокация. Специально распространяется такая информация газетами, близкими к власти, чтобы то, что я делаю, что моя семья делает, что адвокаты делают, просто свести к нулю, обесценить нашу деятельность», - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

Она в очередной раз заявила, что не собирается заниматься политикой.