Януковича в Вышгороде накормили блинами и караваями

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня принял участие в празднике проводов зимы «Масленица» в Вышгороде Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ, в частности, посмотрел театрализованное действо «Соревнование Зимы и Весны», принял участие в хороводе и народных гуляниях.

По случаю праздника главу государства угостили караваями, блинами, а также подарили картины народных мастеров. В.ЯНУКОВИЧ приобрел на выставке мастеров народного творчества картину у юной художницы из Броваров.

Президент также принял участие в благотворительной лотерее, организованной при содействии Киевской областной государственной администрации.